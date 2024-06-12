"التضامن": الرائدات تلعبن دورا مهما في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الرائدات المجتمعيات وصل الى 15 ألف رائدة، بعد أن كانوا 2.500 الف رائدة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عددهن، لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة، كما وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة مكافآتهن من 900 جنيها إلى 1500 جنيه بداية من يوليو القادم.

وقالت نيفين القباج إن الرائدات المجتمعيات هن سفراء وجنود الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، بالإضافة إلى دورهن فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، كما أنهن يمثلن حجر الزاوية في تحقيق التغيير الإيجابي والملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، حيث يثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

الشروط والأحكام

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددا من شروط لاختيار الرائدات وهي:-

- ألا يقل سنها عن (21) سنة.

- أن تكون من المجتمع المحلي الذي تعمل به.

- التمتع بشخصية قيادية.

- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

- أن تكون لائقة طبيًا.

- التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

إجراءات الحصول على الخدمة

وعن إجراءات الحصول على الخدمة، أوضحت وزارة التضامن أنها تتم من خلال:-

​- طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.

- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

- تتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.