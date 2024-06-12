الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القليوبية يستقبل الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر والوفد الكنسي

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها والوفد الكنسي المرافق لنيافته لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأكد المحافظ أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ يُشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن الحبيب، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

 

ورحب محافظ القليوبية، بوفد الكنيسة المصرية معربًا عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنًا حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

 

وعبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى أبناء محافظة القليوبية.

 

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة.


وخلال الجولة هنأ محافظ القليوبية الموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، موصيا الجميع بضرورة  التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل  تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدًا أن  كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

أسقف شبين الوفد الكنسي محافظ القليوبية نيافة الأنبا عيد الأضحى

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