الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الاتحاد: "التنسيقية" أثرت الحياة السياسية وعززت "مفهوم الاختلاف"

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

تقدم المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تدشين المنصة الشبابية التي تكاملت وتلاحمت فيها جهود شباب مصر لخدمة الوطن في مختلف المجالات، ما جعلها محل إشادة كبيرة من الجميع بما رسخته من تجربة ثرية في العمل العام.

txt

تجربة غير مسبوقة.. 6 سنوات على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

txt

بمناسبة عيدها الـ6.. رئيس حزب الغد: التنسيقية أمدت السلطتين التنفيذية والتشريعية بكوادر مؤهلة ومشرفة

تنسيقية شباب الأحزاب

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب وُلدت كبيرة مصحوبة بأحلام وتطلعات شباب يافع، كرس جهده لإعلاء المصلحة العليا لوطنه ووإرساء قواعد جديدة في العمل السياسي تقوم على الاختلاف لا الخلاف، وتتلاقى فيها وجهات النظر الداعمة لمستقبل هذا البلد.

أشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن التنسيقية كان لها دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية، والذي دفع القيادة السياسية لتمكينهم سياسيا عبر تولي المناصب القيادية المختلفة، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي، ليكونوا مشاركين بقوة في صنع القرار السياسي.

اختتم المستشار رضا صقر، أن ما يميز التنسيقية هو اختلاف التوجهات والأيدولجيات التي تضمها، والتي نجحت بصورة كبيرة في تعزيز التمساك المجتمعس والحفاظ على مكتسبات الوطن، لافتًا إلى أن انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تلك القاعدة الوطنية أسهمت في نجاحاتها غير المسبوقة وجعلت منها تجربة فريدة ينظر إليها بتقدير.

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

حزب الاتحاد للوطن تنسيقية شباب الأحزاب الحياة السياسية القرار السياسي

مواد متعلقة

الإصلاح والنهضة: التنسيقية أسست لمصطلح "أغلبية التأثير"

نائب التنسيقية: دراسة الذكاء الاصطناعى متميزة وتضم العديد من المحاور

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

"حريق المنقف" كارثة تهز الكويت.. ورئيس الجالية لـ"الدستور": المصريون بخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250