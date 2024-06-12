رئيس حزب الاتحاد: "التنسيقية" أثرت الحياة السياسية وعززت "مفهوم الاختلاف"

تقدم المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تدشين المنصة الشبابية التي تكاملت وتلاحمت فيها جهود شباب مصر لخدمة الوطن في مختلف المجالات، ما جعلها محل إشادة كبيرة من الجميع بما رسخته من تجربة ثرية في العمل العام.

تنسيقية شباب الأحزاب

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب وُلدت كبيرة مصحوبة بأحلام وتطلعات شباب يافع، كرس جهده لإعلاء المصلحة العليا لوطنه ووإرساء قواعد جديدة في العمل السياسي تقوم على الاختلاف لا الخلاف، وتتلاقى فيها وجهات النظر الداعمة لمستقبل هذا البلد.

أشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن التنسيقية كان لها دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية، والذي دفع القيادة السياسية لتمكينهم سياسيا عبر تولي المناصب القيادية المختلفة، سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي، ليكونوا مشاركين بقوة في صنع القرار السياسي.

اختتم المستشار رضا صقر، أن ما يميز التنسيقية هو اختلاف التوجهات والأيدولجيات التي تضمها، والتي نجحت بصورة كبيرة في تعزيز التمساك المجتمعس والحفاظ على مكتسبات الوطن، لافتًا إلى أن انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تلك القاعدة الوطنية أسهمت في نجاحاتها غير المسبوقة وجعلت منها تجربة فريدة ينظر إليها بتقدير.

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.