يورو 2024.. المرض يبعد ستونز عن تدريبات إنجلترا قبل لقاء صربيا

تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة موجعة اليوم الأربعاء، في تدريبات الفريق قبل انطلاق بطولة يورو 2024 الجمعة المقبل.

وغاب جون ستونز مدافع الفريق عن مران الفريق اليوم بسبب المرض وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية.

ويأتي غياب ستونز قبل مباراة إنجلترا الافتتاحية في البطولة الأحد المقبل ضد صربيا، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - أرون رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون) - جو جوميز (ليفربول) - مارك جيوهي (كريستال بالاس) - إيرزي كونسا (أستون فيلا) - لوك شاو (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيران تريبييه (نيوكاسل) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - كونور جالاجر (تشيلسي) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلنجهام (ريال مدريد الإسباني) - جارود بوين (وست هام) - إبيريشي إيز (كريستال بالاس) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردن (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - كول بالمر (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد) - أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.