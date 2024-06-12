الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: الأعلى للإعلام يتصدي لـ المواقع والمنصات المخالفة للمعايير

شحاتة سلامة الكاتب
شحاتة سلامة الكاتب الصحف

قال شحاتة سلامة، الكاتب الصحفي، إن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يبذل مجهودا كبيرا لتطبيق الأكواد الإعلامية الصحفية وأكواد المحتوى للمنصات الإلكترونية، ويطالبها بالالتزام بمعايير المحتوى، وأن تتوافق مع قيم المجتمع وعاداته مصريا وعربيا، وأيضا مع القيم الدينية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، أن المجلس الأعلى للإعلام طالب المنصات الرقمية والفضائية بتوفيق أوضاعها، واستخراج التصاريح اللازمة، والالتزام بمعايير المحتوى ومنحها فرصة للتقديم للحصول على التراخيص اللازمة للبث، مشيرًا إلى أنه توجد مواقع ومنصات قدمت بالفعل الأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه توجد بعض المواقع والمنصات لم تتقدم بطلبات، ولذلك كان لابد للمجلس الأعلى للإعلام التحرك سريعًا من أجل التصدى لهذه المواقع وذلك من خلال التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتخاذ عدد من الإجراءات الفنية التي تحجب وتمنع ظهور هذه المواقع والمنصات المخالفة للمعايير والقوانين، كما خاطب المجلس الأعلى للإعلام، البنك المركزي المصري لإيقاف كل التحويلات البنكية التي تتم لصالح هذه المواقع والمنصات غير القانونية.

كاتب صحفي الاعلى للاعلام المواقع والمنصات معايير لمنصات الرقمية

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