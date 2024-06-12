وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى وأصدق التمنيات إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة.. والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء.. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيدًا مباركًا وأن يعيده على سيادتكم وعلى شعوب أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.. وعلى مصرنا الغالية وقد تحقق لها كل ما تصبوا إليه.. من تقدم وتنمية ورخاء وإزدهار".