الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

محمود توفيق وزير
محمود توفيق وزير الداخلية

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى.

جاء في البرقية: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك يُسعدنى أن أُعــرب لسـيادتكم والسادة وكلاء وأعضاء مجلسكم المُوقر.. عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى.. يأتى احتفالنا  بهذه الأيام المُباركة فى كل عام لنستلهم منها.. قيم التضحية والفداء.. ونجد فى ذلك ترسيخًا لليقين بجزاء المولى جل فى علاه.. لكل من جد واجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. ونحن إذ نبتهل إليه تعالى بخالص الدعاء أن يجعله عيد خير وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. لنرجو لمؤسستنا التشريعية العريقة دوام التوفيق والسداد.. وكل عـــام وسيـــادتكم بخـــير".

محمود توفيق وزير الداخلية عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

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