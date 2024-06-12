يورو صنعت أسطورة 4.. 2012 وبداية ظهور الظهير العصري مع ألبا

تنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا رسميًا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.

وفي 16 نسخة ماضية، شهدت البطولة بزوغ اسم جديدة في الكرة العالمية والأوروبية، سطع بعدها اسمه وكانت محطة انطلاقه في مسيرته.

“الدستور” في سلسلة تقرير “يورو صنعت أسطورة” تواصل الحديث عن لاعبين لمع نجمهم في بطولات اليورو.

وخصصنا الحلقة الرابعة للحديث عن جوردي ألبا ظهير منتخب إسبانيا ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

ألبا لن يظهر لأول مرة مع لاروخا في البطولات الكبرى بعد اعتزاله اللعب دوليًا في سبتمبر من العام الماضي.

🇪🇸 Jordi Alba in the EURO 2012 final ❤️#EURO2024 pic.twitter.com/VwS1aMqD8O — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) August 29، 2023

يورو صنعت أسطورة 1.. بزوغ نجم لوكا مودريتش في نسخة 2008

يورو صنعت أسطورة 2.. نيدفيد وبطولة 96

يورو صنعت أسطورة 3| رونالدو والتوهج الأول مع البرتغال في 2004

2012 وبداية ظهور الظهير العصري مع ألبا

في نسخة 2012 التي أقيمت ببولندا وأكرانيا بزغ نجم ألبا، كواحد من أفضل الأظهرة في العالم وكان بدايات ظهور الظهير العصري في كرة القدم.

كان ألبا قد بدأ تمثيله لإسبانيا في 2011 مع المنتخب الأول وكانت بطولة 2012 أول بطولة دولية للاعب الشاب الذي كان يلعب لصفوف فالنسيا.

فرض نفسه ألبا كعنصر أساسي في تشكيل كتيبة المدرب ديل بوسكي حينها وقدم بطولة رائعة وسجل هدف في النهائي بشكل رائع ضد إيطاليا.

وتواجد ألبا في التشكيل الأفضل لبطولة يورو 2012 ويتوج باللقب مع منتخب بلاده.

وكان اليورو بداية قصة ألبا الرائعة في كرة القدم حيث انتقل بعدها للعملاق الكتالوني برشلونة وقضى معهم 12 عامًا وفرض نفسه كأفضل ظهير في هذه السنوات.