الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم المُوقر.. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون.. دافعًا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم.. فى معارك البقاء والبناء والنماء.. ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية.. وترسيخ دعائم الأمن وتحقيق التنمية والاستقرار لها.. وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".

وزير الداخلية الدكتور حنفي جبالي عيد الأضحى

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