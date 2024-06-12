طلاب جامعة المنوفية ينجحون في محو أمية 5974 مواطنا خلال أبريل

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نجاح طلاب الجامعة في تحرير (5974) مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة أبريل 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 85367 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الاميه وتعليم الكبار فرع المنوفية.

أضاف القاصد أن الجامعة حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية بدورة أبريل 2024، مشيدا بهذا الإنجاز الهام ومشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية، ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية التي تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

أوضح الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

على صعيد آخر منفصلن كان قد شدد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، المتابعة المستمرة للامتحانات بجميع كليات الجامعة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للطلاب أثناء الامتحانات، كما أكد على الالتزام بالقواعد والقوانين الازم لتيسير الامتحانات.