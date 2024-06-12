الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز.. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.. راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.. سيادة الرئيس.. ونحن فى ظلال هذه المناسبة الغراء والتى نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء.. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء.. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة.. وتقديم كل غالٍ ونفيس.. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم.. وتدعيم ركائز الاستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق.. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة.. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن.. حاضرةً ونافذةً". 

وزير الداخلية لرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى

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