الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات

محافظ بنى سويف ورئيس
محافظ بنى سويف ورئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الافتتاح

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور لفيف من المستشارين أعضاء الهيئة بالقاهرة وبني سويف وبعض التنفيذيين ووكلاء النيابة الإدارية وقيادات الهيئة، بجانب حضور رئيس جهاز  تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ورئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات المقام على مساحة إجمالية 1500 متر بجوار فرع بنك مصر، ويتكون من بدروم ودور أرضي و3 طوابق علوية تضم مكاتب إدارية وقاعات متعددة الأغراض واستقبال، بجانب بعض غرف الخدمات، حيث تم تجهيز المجمع بأحدث التجهيزات التقنية التي تدعم منظومة التحول الرقمي.

 

وأعرب محافظ بني سويف عن تواجده ومشاركته في افتتاح المجمع، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الصرح للنور، والذي يعد أحد صروح ومكونات منظومة القضاء المصري الشامخ  ومن أعمدة وأركان الدولة، وأن هيئة النيابة الإدارية هي الذراع الرادع التي تصوب أي عوار للجهاز الإداري للدولة، معربًا عن امتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية لمنظومة القضاء والعدالة، والتي توفر بيئة لائقة ومناسبة لظروف العمل لأعضاء المنظومة، مشيرا إلى مشاركته منذ أشهر في افتتاح مبني مجمع محاكم ببا.

 

وأعرب  رئيس الهيئة، عن تقديره لمحافظ بني سويف، على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة، مشيرا إلى خطة الهيئة بتحديث وتطوير ورفع كفاءة مقرات النيابة الإدارية ضمن توجه الدولة بالتحول للرقمنة والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية أولوية هامة في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل في كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات، ضمن رؤية مصر 2030تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر لقيادات النيابة الإدارية ببني سويف على جهودهم طوال الفترة الماضية  بداية من تخصيص الأرض بموقع حيوي وحتى اكتمال الصرح وافتتاحه اليوم.
 

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