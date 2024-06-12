الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ميكالى" يؤجل حسم هوية الثلاثى الكبار إلى معسكر يوليو

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

فضل البرتغالى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى تأجيل حسم الثلاثى الكبار الذين سيشاركون فى أوليمبياد باريس 2024، إلى معسكر شهر يوليو المقبل، وهو المعسكر الذى سيستمر حتى موعد خوض الأوليمبياد.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى للمشاركة فى أوليمبياد باريس خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، حيث يشارك الفراعنة ممثلا عن افريقيا بصحبة المغرب ومالى وغينيا.

وأرجع ميكالى سبب عدم الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد،  خاصة وأن هناك أشياء تحدث قد تعيد حسابات الجهاز الفنى، فى ظل وجود الوقت الكافي لاتخاذ القرار.

وتسمح اللوائح الخاصة بتسجيل قوائم للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، حيث يتم قد 18 لاعب فى القائمة النهائية من بينهم 3 لاعبين فوق السن، على ان يتم قيد 4 لاعبين اخرين فى القائمة الاحتياطية.

ويتواجد منتخب مصر الاوليمبى في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزباكستان، وهو ما دفع ميكالى للتفكير فى ضرورة مواجهة منتخبات أوروبية وديا قبل انطلاق البطولة.

كان المنتخب الاوليمبى قد خاص معسكر مغلق فى القاهرة خلال الفترة من 1 يونيو الجارى وحتى امس الثلاثاء، تخلله خوض مباراتين وديتين امام منتخب كوت ديفوار، انتهت المباراة الاولى بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية فاز الفراعنة ايضا بهدفين مقبل هدف.

وحرص الدكتور اشرف صبحي على متابعة المباراة الودية برفقة عدد من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد واللواء حلمى مشهور والكابتن محمد بركات وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء المجلس.

وعقب المباراة التقى وزير الشباب والرياضة بالجهاز الفني واللاعبين وأشاد بهم وطالبهم بمزيد من التركيز والجدية فى مرحلة التحديات القادمة فى أولمبياد باريس من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

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