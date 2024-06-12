"بحرنا نضيف بدون قمامة".. حملة لتنظيف شاطئ الأنفوشي بمشاركة طلاب الإسكندرية (صور)

شهد شاطئ سيد درويش “الأنفوشي” بالإسكندرية، اليوم، حملة تنظيف وجمع البلاستيك من رمال الشاطئ تحت شعار "بحرنا نضيف بدون قمامة" بمشاركة 60 طالبا وطالبة من طلاب المدارس الثانوية من الشبكتين الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية والطلاب من شباب المعهد الثقافي الفرنسي.

من الشاطئ إلى المختبر

تأتي الفعالية ضمن مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر"، والذي تنظمه قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية تحت إدارة قنصل عام فرنسا، ويشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومشاركة قنصل عام فرنسا، لينا بلان، والدكتور سامح رياض مدير جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



حملة نظافة الشاطئ

رصدت "الدستور" تعاون الطلاب من مختلف الأعمار في حملة نظافة الشاطئ للحد من المخلفات البلاستيكية.



وقالت لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، إن الفعالية تسلط الضوء على الاهتمام بنظافة الشواطئ والحفاظ على البيئة، وتوعية الأجيال الجديدة بالاهتمام بالبيئة، ليكون لدينا جيلًا أكثر وعيًا بنظافة مدينتهم والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن الفعالية ضمن مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر" بتمويل الاتحاد الأوروبي

تجميع البلاستيك



وأضافت لـ"الدستور" أنه كان هناك اهتمام كبير من الطلاب للمشاركة في الفعالية، حيث تقدم للفعالية أعداد كبيرة تفوق العدد المتواجد اليوم، وهو ما يعكس وعي الأطفال والشباب بأهمية نظافة البيئة، من خلال تجميع البلاستيك وذلك لإعادة تدويره بمعمل FabLab بجامعة الإسكندرية، والذي هو معمل متخصص لإعادة تدوير البلاستيك والذي تم افتتاحه منذ فترة قريبة بالتعاون مع منطقة بروفانس ألب كوت دازور بفرنسا، بهدف الاستفادة من النفايات البلاستيكية.

وأوضحت "بلان" أن قنصلية فرنسا لديها العديد من الفعاليات والمشاركات مع العديد من الجهات بمحافظة الإسكندرية في العديد من المجالات، فضلا عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر خاصة في ملف المياه.

ومن جانبه قال الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، إن فعالية اليوم هي استكمالا للاحتفال بيوم البيئة العالمي والمحيطات، وذلك للتوعية بالحفاظ على نظافة البيئة والبحار المحيطات، وبالتالي الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك، تهدف للحد من استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية من 500 لتصل إلى 50 كيس بلاستيكي في العام، فضلا عن التفكير في بدائل أخرى، مشيرًا إلى أن من ضمن أنشطة جهاز شؤون البيئة تواجد إدارة متكاملة للسيطرة على المخلفات.

وأشار إلى أن المخلفات البلاستيكية أصبحت خطرًا على البحار، حيث تبلغ نسبة المخلفات البلاستيكية 70% من المخلفات بالبحار، لذا سيتم خلال الشهرين القادمين، تنظيم حملات لتنظيف قاع البحر في بعض الشواطئ من خلال التعاون مع الغطاسين.