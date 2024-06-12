الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هــ

 جاء فيها:-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عزوجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات، بقيادتكم المخلصة الصادقة لمسيرة الوطن نحو غدٍ أفضل لشعب مصر العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون إستعدادهم التام للبذل والتضحية والفداء فى إنكارٍ للذات اقتداءً بالمثل العليا التى أرستها هذه المناسبة المباركة ‘ وفاءًا منهم للمهام والمسئوليات العظمى التى كلفهم بها شعب مصر العظيم لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه.

والله أدعوا أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

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