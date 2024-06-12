"ربنا يستر".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الاقتصاد والإحصاء

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة العامة حول امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، إذ رأى بعضهم أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط والوقت كان كافيا لحل الأسئلة، بينما يرى آخرون أن الأسئلة كانت صعبة وغير مباشرة.

وقالت الطالبة منة أحمد، من أمام مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية، إن أسئلة الاقتصاد والإحصاء جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط، وجرى الإجابة عليها بيسر وفي وقت قصير وأنها كانت مباشرة.

بينما قال، محمود أحمد، طالب، إن الأسئلة كانت إلى حد ما صعبة وغير مباشرة وكانت تحتاج إلى وقت أكبر وتحتاج إلى تركيز كبير لفهم الأسئلة والإجابة عليها وكان الوقت غير كافي للإجابة عليما.

أكدت مي أحمد، طالبة، أن أسئلة الامتحان الاقتصاد جاءت في المتناول وبسيط ولكن كان يوجد سؤال صعب في مادة الاقتصاد كان غير مباشر مما ادي الي أخذ وقت كبير في حله، أما الإحصاء فكانت الأسئلة سهلة ولم تأخذ وقتا كبيرا في حلها وجاءت مباشرة في متناول الطالب المتوسط.

وأضاف باسم محمد، أن أسئلة امتحان مادتي الاقتصاد الإحصاء جاءت صعبة وكانت تحتاج إلى وقت طويل لحلها، وأن الأسئلة غير مباشرة وكانت صعبة جدا على الطالب المتوسط.

ومن القاهرة، أكد طلاب لجنة مدرسة أمين الراعي الثانوية بنين بالمعادي، أن امتحان مادة الاقتصاد ومادة الإحصاء جاءا في مستوى الطالب المتفوق.

وقال الطالب محمد طارق، إن امتحان المادتين تضمنوا أسئلة تعجيزية وخارج إطار المنهج.

وأضاف الطالب أحمد صلاح، أن المادتين جاءا على غير المتوقع، مطالبا الوزارة بمراعاة ذلك في عملية التصحيح.

بينما قال الطالب علي محمد، إن صعوبة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء أقلقتهما من المواد الأساسية، قائلا “ربنا يستر على اللى جاي”.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

أوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالبًا منهم 17455 طالبًا للشعبة الأدبية، و24280 طالبًا لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

ومن جهته؛ وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، حيث كلّف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

طلاب الثانوية

طلاب الثانوية

طلاب الثانوية

طلاب الثانوية

طلاب الثانوية