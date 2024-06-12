عميد إعلام عين شمس: الشركة المتحدة تقدم إعلامًا هادفًا جدًا

في ندوة بأكاديمية الشرطة..

أكدت الأستاذة الدكتورة هبة أمين عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، والتي تحدثت عن دور الإعلام في مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع، أن الأفكار الهدامة ظاهرة يجب مواجهتها بكل الطرق حفاظًا على الوطن.

وقالت إن الإعلام الداخلي يواجه الأفكار الهدامة التي صدرها لنا الإعلام الخارجي المعادي للدولة المصرية، وبالتالي لا يمكن الفصل بين هنا والخارج، موضحة أن الإعلام المصري يواجه اتهامات بعدم مواجهة أفكار الإرهاب، مؤكدة أن الإعلام ليس وحده هو المسئول عن تلك المواجهة لأنها تحتاج تكاتف مجتمعي.

وأضافت الدكتورة هبة أمين، أنه رغم محاولات بث أفكار هدامة، إلا أن الدولة المصرية مازالت مستمرة في عمليات البناء والتنمية تواجهها بشكل قوي.

وأكدت ضرورة وجود إستراتيجية إعلامية ثابته تضعنا دائمًا في موقف هجومي وليس دفاعي من خلال منظومة متطورة ومتدرجة في تحقيق الأهداف لمواجهة الأفكار الهدامة من خلال أهداف مستمرة.

وشددت على ضرورة رصد الإعلام المعادي وما يقدمه والرد عليه إعلاميًا وفضح كذبه باستمرار وإحباط حملاته الممنهجة التي تحاول المساس باستقرار الوطن، مع تطوير السوشيال ميديا واستغلالها للرد على كل محاولات التشكيك في الدولة.

وأشادت بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما تقدمه من إعلام هادف ونشر إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات، وأيضًا حرصها على مشاركة المواطن في عملية البناء والتنمية وقدمت دراما وسينما ذات مضمون قوي وهام يفيد في بناء المجتمع.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.