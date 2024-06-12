الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق منزل ومزرعة في بني سويف

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريقين منفصلين بمركزي ببا والواسطى، ما أدى إلى نفوق 8 رؤوس ماشية واحتراق محتويات منزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمزرعة خاصة بالمواشي ملك مواطن بإحدى القري التابعة لمجلس قروى سدس بمركز ببا، وتم الدفع بسيارتين بواسطة قوات الحماية المدنية المقيمة بقرية سدس ولا يوجد أى خسائر بالأرواح أو إصابات.

وبسؤال صاحب المزرعة، عن مضمون ما تقدم أرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمزرعة والعشش المجاورة، وأن الحريق تسبب فى نفوق 8 رؤوس ماشية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق بدائرة مركز الواسطى بقرية الميمون غرب الجسر، حيث التهمت النيران منزل «محمد. ع. م»، وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر بالأرواح، وأقر صاحب المنزل بأن سبب الحريق ماس كهربائى، وتم تحرير محضرين بالواقعتين.

بني سويف حريق الواسطي ببا نفوق ماشية

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