عميد إعلام عين شمس: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر بعدها الإقليمي

في ندوة بأكاديمية الشرطة..

أكدت الأستاذة الدكتورة هبة أمين عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، أن قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت إلى مصر بعدها الإقليمي في المنطقة نظرًا لما تقوم به من تغطيات، خاصة تغطية أحداث الحرب على غزة.

وطالبت بتطوير محتوى الإعلام وتدريب العاملين في الإعلام على كيفية مواجهة الجيل الرابع من الحروب، وعمل دراسات تستهدف رغبات الجمهور، كما يجب أن نعد محتوى خاص يطور أفكار الطفل ويغذي مضمون المواطنة لديه، وتدشين جزء خاص في المواهب.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.