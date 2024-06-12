الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ندوة بأكاديمية الشرطة..

عميد إعلام عين شمس: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر بعدها الإقليمي

اكايمية الشرطة
اكايمية الشرطة

أكدت الأستاذة الدكتورة هبة أمين عميد كلية الإعلام  بجامعة عين شمس خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، أن قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت إلى مصر بعدها الإقليمي في المنطقة نظرًا لما تقوم به من تغطيات، خاصة تغطية أحداث الحرب على غزة.

وطالبت بتطوير محتوى الإعلام وتدريب العاملين في الإعلام على كيفية مواجهة الجيل الرابع من الحروب، وعمل دراسات تستهدف رغبات الجمهور، كما يجب أن نعد محتوى خاص يطور أفكار الطفل ويغذي مضمون المواطنة لديه، وتدشين جزء خاص في المواهب.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة"  تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.

الدكتورة هبه امين عميد كلية الإعلام عين شمس أكاديمية الشرطة قناة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أشرف العناني: نظمنا 36 ورشة تدريبية في أكاديمية الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250