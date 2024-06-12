عبدالرحيم كمال: دور الفن يفوق المنابر الدينية في مواجهة الأفكار الهدامة

أكد الكاتب والروائي عبدالرحيم كمال، خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" التي أقيمت في أكاديمية الشرطة، دور الفن في مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع.

وقال "كمال" إن الفن مهم جدًا ويستطيع أن يقوم بعمل يفوق دور رجال الدين لأن الفن يقترب من كل الناس ويؤثر فيهم تأثيرًا مباشرًا، وقد حدث لي ارتباك عام 1977 وقت اغتيال الشيخ الدهبي وكنت وقتها طفلًا بسبب قتل ما يسمى الجماعات الإسلامية لغيرهم من المسلمين.

وأضاف مؤلف مسلسل "الحشاشين" أن مصر دولة لها أصول وقديمة جدًا، وأن الأفكار الهدامة تسعى للفصل بين المواطن ودولته ومحاولة عمل استعداء بين المواطن ومؤسسات الدولة وإظهار أن من يحب وطنه عميل، مؤكدًا أن كل ذلك يصب في صالح فكر الإرهاب.

وقال عبدالرحيم كمال، أنا ككاتب مشغول بفكرة الهوية في مسلسلاتي طيلة الوقت لأن مصر دولة عظيمة ذات تاريخ وحضارة وطيلة الوقت أحاول استهداف عقل أبناء بلدي بأفكار مختلفة لتثبيت فكرة الهوية.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.