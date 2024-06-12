الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتائج وجهود المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية في بني سويف

أرشفية
أرشفية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة الصحة، نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى نفذتها مديرية الصحة في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بإدارات (الواسطى، بني سويف، ناصر)، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها والمستفيدات من خدماتها.

أوضحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في  تلك المرحلة من خلال 198وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و7 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى المواقع المحرومة من الخدمة حيث وصل  إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 10170 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8713 سيدة (1655 جدد +7056مترددات)، حيث تم تركيب 19 لولب هرموني، و728 لولب نحاسي، 741حبوب آحادية، 3821 حبوب مركبة، و154 واقي، و2425 حقن أحادية، و575حقن مركبة، و375 كبسولات، و140سونار، و52 حالة متابعة حمل، و1359كشف نساء، وتقديم المشورة لعدد 3038سيدة، ليصل بذلك إجمالي المستفيدات من خدمات الحملة خلال المرحلتين إلى 10 آلاف و700 سيدة.

ووجهت وكيلة وزارة الصحة الشكر للقائمين والمشرفين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية،والتي تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

أضافت مدير تنظيم الأسرة، الدكتورة مديحة سري، أن الحملة وفرت مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.

بني سويف تنظيم الأسرة حقك تنظمي وكيل وزارة الصحة محافظ بني سويف

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