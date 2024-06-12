توريد 607 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٦٧٥٥ طنا و٢١٠ كيلو، إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى إنه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتاكد من عدم وجود إصابة حشرية.

في سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٤٩٥١ فدانا حتى الآن، علما بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر التى تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول فى زراعة وإنتاج القمح سنويا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.