الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نويصر: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الأردن تأكيد جديد لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، والتي أكد فيها الرئيس السيسي على ضرورة تقديم الدعم العاجل لأهلنا في غزة وتعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بتحديات كبيرة، وتؤكد مجددًا أن مصر لن تتخلى عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إن هذه الكلمة تعبر عن موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل دائمًا داعمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة وتعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار، والتحرك العاجل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الأهالي في غزة، يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ يستهدف توفير مخزونات كافية من المواد الإغاثية.

إزالة كافة العراقيل التي تعيق عمل المنظمات الأممية في القطاع

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي يعقد بالأردن بدعوة مشتركة من الرئيس وملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة.

وألقى الرئيس كلمة مصر في المؤتمر التي تضمنت المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثة إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة، لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، فضلا عن المطالبة بإزالة كافة العراقيل التي تعيق عمل المنظمات الأممية في القطاع.

وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وتضمن اللقاء التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما تجسد في الدعوة المشتركة لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إيمانا من الزعيمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل؛ لحشد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

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