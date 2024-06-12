قرار رئاسي يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لاقتصادية قناة السويس

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، والذي يعقد بمناسبة انضمام مصر للبنك في مارس 2023، ويعد البنك الذراع المالي والاقتصادي لتجمع "بريكس".

ويهدف الملتقى الذي يقام تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة" إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم.

جذب المزيد من الاستثمارات

وخلال جلسة "مصر كمركز ارتكاز لوجستي"، استعرض وليد جمال الدين استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020 – 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، ما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن التعاون مع بنك التنمية الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع دول مجموعة البريكس، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وستيفان جيمبرت، مدير مجموعة البنك الدولي في مصر، وفنجنيان زاو، المدير المالي لشركة "COSCO SHIPPING Ports"، وريتشارد ساوندارجي، رئيس شركة رأس المال الدولية الصينية بمنطقة الخليج وإفريقيا.

وأشار وليد جمال الدين، إلى أن قرار القيادة السياسية بالاستثمار في البنية التحتية؛ كان هو القوة الدافعة لقدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الخضراء وتموين السفن.

كما أفاد العمل على إعداد البنية التحتية، في جذب العديد من مشروعات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي تستهدف التصدير للإسهام في تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية بحلول 2030، لافتًا إلى أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول مجموعة بريكس بناءً على النجاحات السابقة والفرص المستقبلية الواعدة.

ومن المقرر أن يزور وفد البنك برئاسة ديلما روسيف، المقر الإداري للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة؛ للتعرف على الهيئة عن قرب، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بميناء السخنة، وزيارة المقر الإداري للمطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" الذي يمثل شراكة تعدت 15 عامًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمقر الإداري للمطور الصناعي شركة "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، والتي انتهت من تطوير 10 ملايين متر مربع، وجار العمل على جذب استثمارات بتوسعات الشركة التي تبلغ 3.3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.