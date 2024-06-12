استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات ولجان تتابع تجهيز المخيمات

تجري استعدادات بعثة الحج السياحي وشركات السياحة وشركات الخدمات السعودية والمطوفين لتصعيد حجاج الشركات إلى مشعر عرفات وبدء مناسك الحج.

وتتواكب الجهود مع وصول آخر أفواج الحج السياحي اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة، سواء بوصول آخر رحلات الطيران الى مطار جدة أو وصول أفواج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وقد شكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتتواصل تلك المجموعات مع المطوفين السعوديين للاطمئنان على تجهيز المخيمات، وطوال يوم أمس طافت تلك المجموعات كافة المخيمات بمني وعرفات ومتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع السعودية المكلفة بخدمة حجاج السياحة، وقد تم تغيير عدد من الخدمات المتواجدة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين، ولا زالت عملية تجهيز المخيمات تجري بوتيرة سريعة.

ومن المقرر أن تقوم سامية سامي يرافقها قيادات البعثة وفي مقدمتهم كل من وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بتفقد واستلام مخيمات حجاج السياحة قبل تسليمها إلى الشركات استعدادا لتصعيد الحجاج.

ومن جانبها أكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي أن اليوم الأربعاء 12 يونيو سيشهد وصول آخر أفواج الحج السياحي إلي الأراضي المقدسة، موضحة أن جميع حجاج السياحة سوف يكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة خلال ساعات استعدادا للتصعيد الي عرفات، واضافت انها تتابع بصورة مستمرة مع لجنة المدينة المنورة برئاسة أحمد صالح عمليات تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حيث ينتظر اكتمال وصولهم غدا الخميس وأوضحت أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتي الان، مشيرة إلى ان هناك التزام تام من الشركات تعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

وأكدت سامية سامي أنها تقوم برفع تقرير على مدار الساعة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حول أوضاع الحجاج، مشيرة إلى أن بعثة الحج السياحي تعقد بصورة يومية اجتماعا مع اللجنة الفنية للحج السياحي وذلك لمتابعة إستعدادات عملية التصعيد لمشعر عرفات، موضحة أنها طالبت بضرورة أن تتم عملية التصعيد بسهولة ويسر وأن تتم في توقيتات لا تسمح بحدوث تكدسات في الطرق المؤدية إلي عرفات.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من صدور بطاقات "نسك" لجميع حجاج السياحة وعددهم نحو 26 الف حاج والتي تسمح لهم بدخول منطقة المشاعر المقدسة، موضحة أن تلك البطاقة تتضمن كافة بيانات الحجاج بما فيها البيانات الصحية، موضحة أنه لن يسمح لغير حاملي بطاقة نسك بالدخول إلى مخيمات حجاج السياحة التي سيكتب للمرة الأولى كشوف بأسماء الحجاج المتواجدين بكل مخيم.

ومن جانبه أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس اللجنة الفنية للحج السياحي أن هناك تواصل علي مدار الساعة مع شركة رحلات ومنافع التي تعاقدت معها غرفة الشركات لخدمة حجاج السياحة هذا العام، مشيرا الي انه تم وضع قائمة بكافة الخدمات المتفق عليها وتسليمها لمشرفي البعثة للتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد،

وأضاف أن هناك مواصفات خاصة بالأكل والمشروبات ودورات المياه والطرقات والخدمات، وهناك خدمات سوف تنفذها شركات السياحة لصالح عملائها منها وجود عدد من الوعاظ سيتواجدون بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمتي وعرفات وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد علي كافة استفساراتهم الخاصة بالحج، موضحا أن هؤلاء الوعاظ سيقومون بإلقاء خطبة عرفات علي حجاج السياحة يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي فئة ال 5 نجوم استعانت بعدد من الوعاظ وائمة الأوقاف المشهورين وذلك لمساعدة الحجاج علي أداء مناسك الحج بصورة صحيحة، موضحا أن هناك ندوات دينية يتم تنظيمها علي مدار يوم عرفة حتى وقت النفرة.