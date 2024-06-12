الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط تاجر حشيش بحوزته 24 كيلو مخدر في الغربية

آرشيفية
آرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي بالغربية وبحوزته 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 1.9 مليون جنيه تقريبًا.

سقوط تاجر حشيش في زفتى بحوزته 24 كيلو قبل توزيعهم ليلة العيد 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتجار عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" في المواد المخدرة وترويجها متخذًا من دائرة قسم شرطة زفتى بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.920 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم المخدرات سقوط تاجر حشيش في زفتى ليلة العيد

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