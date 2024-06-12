الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق بمحل جزارة في دار السلام

حريق محل
حريق محل

اندلع حريق في محل جزارة في منطقة دار السلام  - منذ قليل - دون وقوع أي إصابات، وكشفت التحقيقات الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرير محضر بالواقعة لتحديد الأسباب الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق هائل في أحد محلات الجزارة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب حريق في محل جزارة بسبب ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق دون وقوع أية إصابات.

حريق دار السلام الحماية المدنية حريق في محل جزارة

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