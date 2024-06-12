السيطرة على حريق بمحل جزارة في دار السلام

اندلع حريق في محل جزارة في منطقة دار السلام - منذ قليل - دون وقوع أي إصابات، وكشفت التحقيقات الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرير محضر بالواقعة لتحديد الأسباب الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق هائل في أحد محلات الجزارة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب حريق في محل جزارة بسبب ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق دون وقوع أية إصابات.