"لبيك اللهم لبيك".. استعدات بعثة الحج السياحي لتصعيد الحجاج إلى عرفات (صور)

تجرى بعثة الحج السياحي وشركات السياحة وشركات الخدمات السعودية والمطوفين، استعداداتها لتصعيد حجاج الشركات وبدء مناسك الحج، وتحولت الجهات المشاركة إلى خلايا نحل لا تهدأ حتى انتهاء كل التجهيزات الخاصة بتجهيز مخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتنفيذ بنود خطة التصعيد والنفرة وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة، تتواكب كل تلك الجهود مع وصول آخر أفواج الحج السياحة اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة، سواء بوصول آخر رحلات الطيران إلى مطار جدة أو وصول افواج الحجاج من المدينة المنورة.

وشكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتتواصل تلك المجموعات مع المطوفين السعوديين للاطمئنان على تجهيز المخيمات، وطوال يوم أمس طافت تلك المجموعات كافة المخيمات بمني وعرفات ومتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع السعودية المكلفة بخدمة حجاج السياحة، وقد تم تغيير عدد من الخدمات المتواجدة بالمخيمات للتوافق مع التعاقد المبرم بين الجانبين، ولازالت عملية تجهيز المخيمات تجري بوتيرة سريعة، ومن المقرر أن تقوم سامية سامي يرافقها قيادات البعثة وفي مقدمتهم كل من وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات بتفقد واستلام مخيمات حجاج السياحة قبل تسليمها إلى الشركات استعدادا لتصعيد الحجاج.

جميع الحجاج ستصل الي مكة المكرمة خلال ساعات

ومن جهتها، أكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن اليوم الأربعاء 12 يونيو سيشهد وصول آخر أفواج الحج السياحي إلي الأراضي المقدسة، موضحة أن جميع حجاج السياحة سوف يكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة خلال ساعات استعدادا للتصعيد الي عرفات، مضيفة أنها تتابع بصورة مستمرة مع لجنة المدينة المنورة برئاسة أحمد صالح عمليات تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حيث ينتظر اكتمال وصولهم غدا الخميس وأوضحت أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك التزام تام من الشركات تعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

أكدت سامية سامي أنها تقوم برفع تقرير على مدار الساعة إلى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حول أوضاع الحجاج، مشيرة إلى أن بعثة الحج السياحي تعقد بصورة يومية اجتماعا مع اللجنة الفنية للحج السياحي، وذلك لمتابعة استعدادات عملية التصعيد لمشعر عرفات، موضحة أنها طالبت بضرورة أن تتم عملية التصعيد بسهولة ويسر وأن تتم في توقيتات لا تسمح بحدوث تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات.

أشارت إلى أنه تم التأكد من صدور بطاقات "نسك" لجميع حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج، والتي تسمح لهم بدخول منطقة المشاعر المقدسة، موضحة أن تلك البطاقة تتضمن كافة بيانات الحجاج بما فيها البيانات الصحية، موضحة أنه لن يسمح لغير حاملي بطاقة نسك بالدخول إلى مخيمات حجاج السياحة التي سيكتب للمرة الأولى كشوف بأسماء الحجاج المتواجدين بكل مخيم.

ومن جهته، أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، أن هناك تواصل على مدار الساعة مع شركة رحلات ومنافع التي تعاقدت معها غرفة الشركات لخدمة حجاج السياحة هذا العام، مشيرا إلى أنه تم وضع قائمة بكافة الخدمات المتفق عليها وتسليمها لمشرفي البعثة، للتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد.

أضاف تركي أن هناك مواصفات خاصة بالأكل والمشروبات ودورات المياه والطرقات والخدمات، وهناك خدمات سوف تنفذها شركات السياحة لصالح عملائها منها وجود عدد من الوعاظ سيتواجدون بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمتي وعرفات وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد علي كافة استفساراتهم الخاصة بالحج، موضحا أن هؤلاء الوعاظ سيقومون بإلقاء خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم السبت المقبل.

أشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي فئة الـ5 نجوم استعانت بعدد من الوعاظ وآئمة الأوقاف المشهورين، لمساعدة الحجاج على أداء مناسك الحج بصورة صحيحة، موضحا أن هناك ندوات دينية يتم تنظيمها عللا مدار يوم عرفة حتى وقت النفرة.

1298 شركة منفذة للحج

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إن حوالي 1298 شركة منفذة للحج هذا العام أنهت الاستعدادات لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بدء من عصر يوم الجمعة المقبل، للوقوف بصعيد عرفات وتأدية الركن الأعظم للحج، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان علي أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات وعددها يقترب من ٦٠٠ سيارة ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي، مشيرا إلى أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات علي دوائك بكافة الطرق تحسبا للزحام، كما أنه تم إمداد الأتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول الي المحميات بأسرع وأسهل الطرق.

أشار أحمد إبراهيم إلى أن لجان مشتركة من الوزارة والجهاز الإداري بالغرفة برئاسة أسامة عمارة، مدير عام إداراة، متمركزة حاليا بالمخيمات تفاديا لوجود أي تقصير في الخدمات أو أخطاء في التنفيذ، وحل أي مشاكل تعكر صفو الحجاج والأجواء بالمشاعر المقدسة، موضحا أن كل المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، وبها أجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج (فطار -غداء -عشاء)، خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات، فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.