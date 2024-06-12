إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 11 شخصا، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى فى اتجاه المنيا بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لفرع إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم وافي محمد أحمد 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحربي رمضان عطا 35 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، وخالد محمود نصر 16 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالركبة اليسري، ومحمد محمد أحمد 27 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالذراع الأيمن 3 سم، وعرابي محمد عرابي 20 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلى صابر عبد ربه 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر خالد صالح 13سنة، مصابًا باشتباه كسر بالترقوه اليمنى.

كما أصيب محمد صالح محمد 18 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد هشام عرفة 23 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزام محمد ماهر 24 سنة، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد عبد ربه أحمد 26 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصي

نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ورفعت آثار الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

