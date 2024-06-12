الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال ينفذ هجوما على بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله

الاحتلال
الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم تنفيذ هجوم على بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وقبل قليل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة".

فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال حزب الله هجوم بنية تحتية

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