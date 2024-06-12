الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل تنشر خطة التدريب بمركز دراسات السلامة والصحة المهنية

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على مواصلة جهودها، ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج،وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل، وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة، مُشجعة على الإستثمار، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل،وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.

خطة التدريب السنوية 

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، أعلن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، عن خطة عمله التدريبية السنوية للعام 2024 -2025، الخاصة ببرامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق، والبرامج النوعية،والمُوضحة فى الإعلان المُرفق مع هذا البيان الصحفي.

محاور الخطة التدريبية

وقال البيان إن ذلك يأتي إيمانًا بدور المركز القومي فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت،حيث يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور الآتية: 

1- تنظيم دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة "السويس - الأسكندرية - أسيوط".

2- دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت"، بناءًا علي طلب المنشأة.

3- إجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

4- المُشاركة والتنظيم للمؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

5- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

من جهتها، أوضحت الكيميائية سهير الليثى، المُشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، فى تقريرٍ أعدته بهذا الشأن، أن تلك الجهود والمهام التى يقوم بها المركز، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة،لتفعيل دور المركز فى تقديم مجموعة من أقوى البرامج التدريبية للعاملين في مختلف القطاعات بهدف الحفاظ على سلامة وصحة العامل داخل بيئة العمل من خلال خلق بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الإصابات والأمراض..وأضاف:" يُعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز لمُساعدة المنشآت علي التطبيق السليم لنُظم السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددًا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية تطبيقًا للقرار الوزاري 134 لسنه 2003، وبرامج الوقاية من الحريق، وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ في يوليو من كل سنة".

شروط الالتحاق بالتدريب

وأوضحت الليثي: من شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، تسديد الرسوم مُقدمًا قبل بدء البرنامج بأسبوعين علي الأقل نقدًا، أو عن طريق الدفع الالكتروني،وذلك للجهات الحكومية علي الكود المؤسسي رقم "32101401"، أو عن طريق التحويل البنكي من حساب العميل الي حساب إيرادات باب ثالث ح رقم 9055447774، بالوصف "حساب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بالرقم المؤسسي "32101401"، بالبنك المركزي المصري - الفرع الرئيسي،مع العلم أن المركز هيئة حكومية لا يخضع لأي ضرائب أو دمغات.

وفي حالة اعتذار، أو تأجيل المُرشحين من جهة عملهم، يكون ذلك بخطاب رسمي قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل،وإلا تُحتسب رسومهم لصالح المركز، كما يشترط تقديم ما يثبت حصول المُرشح علي التدريب الأساسي في برامج "الأخصائي والفني وأعضاء لجان والمتقدم"، كما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003، ولا يجوز استبدال دارس بأخر أكثر من مرة،علي أن يتم ذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وشرط قبول الدارس لأي برنامج أن يكون متفرغ تفرغًا كاملًا،وحصوله علي مؤهل متوسط" عدا أعضاء اللجان"، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجيل المرشح في كل برنامج..كما تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ولطلب تنظيم دورات تدريبية بالمُنشأت يرجى الاتصال بالمركز الرئيسي بالقاهرة،أو الأفرع بالمحافظات طبقا للبيانات الواردة بالخطة".

 

 

قد تكون صورة ‏‏‏مقايسة‏، و‏كعب تذكرة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الصر الموكزية السلامة الحريى البرامج التوعية الميشية هدا السلامة المهئية عقاءة العاملين السلامة وهتى الساعة 8:30 مساء امرکل الساعة 2:30 ا رهنتي الساعة شه والمسلنمة المكافة 4الممتوی افطى الثالي: لوية تدرسة سنوية فنقترقرن لصاح (اسلي) متلدم): شروط السلامة للأجهرة 60 البرقامح 5/1 30 1/2 قاهرة مباحي 3/6 2/16 1/9 الفاهرة 7/28 شهادة المؤمل الدارس لديم صورة المنشياة ومانتان جنيها (تنرس_(مستی) عمية 2200 للدارس صباحی) اللسادة مؤملات البرتامح تاميل الدارس لممارسة المل وللالمعة عشرون جنبها والصحة المهنية تلاثاء للفثر تکام 60 4/6 ومفتان جليها 2/27 2/9 2200 المشاة سلامة للدارس صباحی) السادة لممار العل وللاطلة البرتامج 0231جني4 تكلفة‏'‏‏
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قد تكون صورة ‏‏‏مقايسة‏، و‏كعب تذكرة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏المهنية. الاجتماعي سرگواوجیة المخاطر الکيميالیةر االفيزيفية وتطيل المخاطر وشریعک مجال السلامة 30 والنتل إعداد الوقاية كنية مهمت التداول الأسعلقات الأرلية 6/3 فقرمى تطیله داخل المنشاك الدارس تقهم بطالة القدات العستهيفة المشار 1+1100 رسة وسئر العاملين مقاهيم السلامة المهانية وشاعين بية 40+770 القنات المسئهيفة البرتامج Mts: الاتشاءات السقالات والنواعها وتنظیم تخطیط التخصصي الهندسية المخاطر الشخصية الاسعافات -برنامج ميكاليكية وكهريائية 9/3 9/1 التدارسى (مسائه ومشرون لمانمالة 8528-- ماال النشهيد للماري الأستوب الحنبلة العاملين الثرل 550 브~ وخمسون الورفامح FC البرنامج وعمايات السلامة الانسان الحیراز بينة البكتريا البرتامج 12: ساعه نصتيع الاعتية للاريو وخمسة وعشرون السونوجية لكبفية 8528جن4 للفاوس إخمسمانة البرتامج البرنامج‏'‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏كعب تذكرة‏، و‏مقايسة‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏مقايسة‏، و‏كعب تذكرة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏خطط العفاهيم الازماك وخطة الارمة وعات إدار الأزمات والگوارث: تدارق القاميت الاطنقي المفة تطبيقية لادار مسالا للفاوس وعشروة البائمالة وانواهه وكيلية راههتها ووضع افخقط المنصهة افقط اللداوس (صای 8525-4 البرتلمح 055هنها إجمانة وخمون العمى أهموتها اأهدالها -نواغ الصيكة خطرات تحقيق أهداف السلامة ساعه (تلانا) استداله الصبانة وأثر رقسم تطبيقيه التكليف الصبالة لماتمان وخسا وعفرون السلامة الداوى اصای 528ونه الستهدفة اللصادة المهننسيون واتتتبین الماطين البرتامح البرنامج 055ته احممان وخصون الإستاليكية ميكالنیگیة العل مغاسرة 6-برنامع المخاطر: الهندسية كهربئية البرنامج ساعة ثانا رمهمت المغاطر.الهندسية. المهندسين الثبين العاماون تمالمانه وکا عشروت مجال مجال المخاطر الهندسية بكفة (صانی) 528جن-ه السئهدفة نرذنی البرنمج kule550‏'‏‏
وزارة العمل الخطة التدريبية الصحة المهنية حسن شحاتة وزير العمل تدريب

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