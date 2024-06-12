"التضامن": لدينا 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال على مستوى 14 محافظة (فيديو)

قالت الدكتورة هانم عمر محمود مدير عام إدارة شئون الطفل بوزارة التضامن، إنه صدر منذ 10 سنوات إحصايئة من قبل وزارة العمل توضح أن هناك مليون و400 ألف طفل عامل في مصر وهذا رقم كبير على مستوى العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن مناهضة عمل الأطفال هي إحدى برامج لحماية الاجتماعية التي تتولاها وزارة التضامن لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية للقضاء على الفقر وتوافر فرص التعليم والتأهيل المهني للشباب، لأن الطفل العامل معرض حياته للخطر الجسدي والنفسي وخارج منظومة التعليم وذلك يؤثر على سلوكه الاجتماعي والأخلاقي.

وتابعت أن جهود الدولة لمواجهة عمل الأطفال تضمنت إطلاق مشروع "مهنى 2030"، وتوزيع ملصقات توعوية لعمل الأطفال وتنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال.

في اليوم العالمي لمكافحة عملهم.. جهود وبرامج مواجهة عمل الأطفال

واستكمل أن الوزارة لديها 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال على مستوى 14 محافظة يستفيد منها 693 طفلا عاملا وأسرهم، حيث تقوم المراكز بخدمات اجتماعية ونفسية وتعليمية وقانونية وترفيهية وجلسات نفسية للأطفال، كما تطبق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامج "صرخة" مع هؤلاء الأطفال وأسرهم.