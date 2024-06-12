السفير البريطاني بالقاهرة: الملك تشارلز يحمل مودة عميقة لمصر

احتفلت السفارة البريطانية في القاهرة بعيد الميلاد السادس والسبعين للملك تشارلز الثالث، بحفل استقبال كبير في حديقة مقر إقامة السفير البريطاني، حضره أكثر من 2000 ضيف.

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، إن الاحتفال الليلة بعيد ميلاد الملك السادس والسبعين، يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على زيارته لمصر، فهو يحمل مودة عميقة لها، متابعا: "أنا فخور بأن أشهد العلاقة بين بلدينا تزدهر، سواء كان ذلك من خلال شراكتنا الخضراء أو علاقاتنا التجارية الواسعة، فاليوم ليس مجرد احتفال الملك تشارلز، بل أيضا بالعلاقة الخاصة التي تربط بلدينا والتي تعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة".



وقالت السفارة البريطانية، في بيان، تلقت "الدستور" نسخة منه، إنه شارك في الاحتفالات كبار المسؤولين المصريين، من بينهم وزراء رئيسيون وبرلمانيون، وحضرها عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمثقفين والمشاهير.

وكان موضوع حفل الاستقبال هو مسرحية ويليام شكسبير السحرية التي تدور أحداثها في غابة مسحورة، "حلم ليلة منتصف الصيف"، احتفالًا بإعجاب الملك بالكاتب المسرحي الأكثر شهرة في المملكة المتحدة وارتباط الموضوع بحب الملك للطبيعة طوال حياته.

ف يالبيان أيضا، أنه نتيجة لذلك، وتكريما للشراكة الخضراء للمملكة المتحدة مع مصر وسعيًا لحماية البيئة، دخلت السفارة البريطانية في شراكة مع "مركز البصمة الكربونية" بجامعة هليوبوليس لضمان أن يظل الاستقبال محايدا للكربون وأن جميع الانبعاثات من الاستقبال تم تعويضها.