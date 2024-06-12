ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بـ3 ملايين جنيه بمدينة نصر

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة؛ لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

ضبط عنصر إجرامي لحيازته أقراص مخدرة بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ممارسة عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.2 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.