ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات على المخابز بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط 16 طن دقيق مهرب خلال حملات على المخابز

وأسفرت جهود الحملات التي تم شنها على مدى الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 16 طن مهربًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.