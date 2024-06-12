الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب حاول الغش بالموبايل في امتحان الإحصاء للثانوية العامة بكفر الشيخ

محاولة الغش بالموبايل
محاولة الغش بالموبايل

قال شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط طالب أناء محاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، خلال امتحان مادة الإحصاء، اليوم الأربعاء، ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

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محاولة الغش بالموبايل

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم، في بيان، أنه تم ضبط الطالب خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

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امتحان مادة الإحصاء الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ غرف العمليات امتحانات الثانوية العامة الغش الإلكتروني امتحانات مادتي الاقتصاد والاحصاء

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