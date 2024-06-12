الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجربة غير مسبوقة.. 6 سنوات على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

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تمكين الشباب في المواقع القيادية

وتؤكد التنسيقية أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وتؤكد التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.

النجاح والبناء

وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد..حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

من جانبه، هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، كل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذكرى مرور 6 سنوات على بيان التأسيس الاول والتدشين الرسمى فى 12 يونيه 2018.

وأكد رئيس حزب الغد، أن التنسيقية نجحت منذ إعلان تأسيسها فى أن تكون أول منصة حوارية جامعة لشباب مصر كذلك فقد نجحت فى تحويل نفسها إلى ذلك الكيان المؤسسى الجاد المشرف الجاذب لكل الشباب الذين يطمحون فى خدمة الوطن، بشكل جاد ومسؤل، وكل الشباب الذين يريدون ان يتحولوا الى سياسيين كبار مسؤلين يقدمون النموذج والقدوه للسياسى الوطني.

وهنأ هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها واصفا التنسيقية بـ"التجربة الشبابية الرائدة" التي قادت بكل فخر ما أسماها "ثورة تمكين الشباب".

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأشار عبدالعزيز إلى أن ما قامت به التنسيقية منذ تأسيسها من بث الحلم واستعادة الأمل في تمكين حقيقي للشباب كان له بالغ الأثر في كسر حالة الهدوء السياسي وتحفيز العديد من الشباب للدخول في العمل العام والسياسي بشكل خاص مؤكدا بأن كيان التنسيقية يمثل بحق فخر صناعة السياسة المصرية.

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