الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، الذى يستمر على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كل التشكيلات والوحدات التى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكل العناصر المشاركة بالمشروع.

ناقش الفريق أسامة عسكر عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم مهامهم، والقدرة علي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدًا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع.

وفى نهاية المرحلة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية، وتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمارس المهام المكلفة بها فى حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومات قتالية وفنية متطورة وقدرات بشرية مؤهلة فى كل التخصصات تتمتع بقدر كبير من الوعى والمعرفة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وقدرة على تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف، وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

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