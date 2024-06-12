الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 57 كيلو مصنعات لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة تفتيشية بمركز قنا

لحوم
لحوم

قال عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تواصل مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، شن حملاتها الدورية للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.


وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الحملة التي شنتها المديرية بمركز قنا نجحت في ضبط 57 كجم دواجن ومجزأتها وكبده مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات، مشيرا إلى أن حملات التفتيش نجحت أيضًا في تحرير4 محاضر بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.


من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط أى مخالفات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

استقبال شكاوى المواطنين بقنا

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واصلا استقبال المواطنين بمكتبهما صباح اليوم الأربعاء، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.
 

واستمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدهم ببحث الشكوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا العيد في قنا

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