الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مادتي الاقتصاد والإحصاء.. حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية
تسريب امتحانات الثانوية العامة

نفت قبل قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب الامتحان، الثانوية العامة  وطالبت  الوزارة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء اي شائعات، حتي لا تسبب حالة من القلق لأولادهم 
جاء ذلك بعد أن تداول عدد من الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تسريب  بعض مواد الثانوية العامة خاصة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل. ولا يوجد هناك اي توتر او قلق بشان الامتحانات بشأن تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء نصب على الطلاب وأولياء الأمور، لأن امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بالكامل
وبدأ اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي بالدخول إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء مادة الاقتصاد والإحصاء بثاني أيام الثانوية العامة 2024، وقبل الدخول الي اللجان  قام  مسؤولو الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

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أهم نصائح وزارة التربية والتعليم 

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من النصائح  الخاصة بطلاب الثانوية العامة لحل امتحان الاقتصاد والإحصاء تضمنت النصائح

  • اولا:  لابد من الاطلاع على كتيب المفاهيم لمعرفة القوانين التي يتضمنها.
  • ثانيا: الاستفادة بعامل الوقت في حفظ القوانين والمفاهيم الموجودة في كتيب المفاهيم، ولكن افهمها جيدا و
    تدرب على استخدامها في الحل.
  • ثالثا: التركز علي  امتحانات المواد المفاهيم لذا أكثر من حل الأسئلة بأشكال وطرق مختلفة.
  • رابعا: درب نفسك على إجراء بعض العمليات الحسابية في الذهن حتى لا تستهلك وقتا أو جهدا كبيرا داخل اللجنة أو تستهلك المساحة المخصصة كمسودة في ورقة الأسئلة.
  • خامسا: لابد بالبدء بحل الأسئلة السهلة فإن ذلك سيحفزك ويخفف من حدة التوتر والقلق لديك من ناحية ومن ناحية أخرى قد تجد فيها ما يساعدك على حل الأسئلة الصعبة.
  • سادسا: ضرورة مراجعه خطوات الحل أكثر من مرة قبل تظليل الإجابة.
  • سابعا: لا تتعجل في الحل وراجع الخطوات ولا تقدم خطوة على أخرى.
  • ثامنا:  يجب أن يكون استخدامك للمسودة بالقلم الرصاص وليس الجاف حتى يمكن المسح وإعادة الاستخدام.
  • تاسعا:  ضرورة مراجه العناصر الرئيسية لكل موضوع والتعرف على العلاقات والروابط بين الموضوعات المختلفة.
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