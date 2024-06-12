نفت قبل قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب الامتحان، الثانوية العامة وطالبت الوزارة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء اي شائعات، حتي لا تسبب حالة من القلق لأولادهم

جاء ذلك بعد أن تداول عدد من الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تسريب بعض مواد الثانوية العامة خاصة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل. ولا يوجد هناك اي توتر او قلق بشان الامتحانات بشأن تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء نصب على الطلاب وأولياء الأمور، لأن امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بالكامل

وبدأ اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي بالدخول إلى مقار لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء مادة الاقتصاد والإحصاء بثاني أيام الثانوية العامة 2024، وقبل الدخول الي اللجان قام مسؤولو الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

أهم نصائح وزارة التربية والتعليم

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من النصائح الخاصة بطلاب الثانوية العامة لحل امتحان الاقتصاد والإحصاء تضمنت النصائح