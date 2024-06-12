الإحصاء: 48.5% من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2023".

العمالة الأجنبية في الحكومة

ووفق مؤشرات النشرة، بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 978 أجنبيا (منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، 90 إناث بنسبة 9.2% ) عام 2023 مقابل 1297 أجنبيا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6٪.

تطور أعداد العاملين الأجانب

وحول تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام خلال الفترة ( 2019 - 2023)، تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبيا بنسبة 48.5٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبـيا بنسبة 22.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبيا فـقط بنسبة 1.9٪.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 521 أجنبيا بنسبة 53.3٪، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 أجنبيا بنسبة 29.4٪، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبيا بنسبة 11.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.

العاملين الأجانب في القطاع الحكومي

وطبقا ً لأقسام المهن الرئيسية عام 2023، بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبيا بنسبة 71.1٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9٪ عام 2023، وذلك وفق مؤشرات النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2023".