الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفدت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

 

فيما أعلن إعلام إسرائيلي عن سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على طبريا في شمال إسرائيل، فضلًا عن اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني.

 

حزب الله الجنوب اللبنانى القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى إسرائيل

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