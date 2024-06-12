حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفدت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

فيما أعلن إعلام إسرائيلي عن سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على طبريا في شمال إسرائيل، فضلًا عن اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني.