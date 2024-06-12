الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخصين مصرعهما في الحال، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف  النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من  مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوي، وأمام مدخل النوبارية، انقلبت على جانب الطريق، مما نتج عنه مصرع شخصين وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

انتقال الأجهزه الأمنية لمكان الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن، وتم نقل الجثتين من خلال سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

مصرع شخصين النوبارية حادث سير حادث بالطريق الصحراوي ددمنهور

مواد متعلقة

"أحمد السنان".. باحث ماجستير في الجغرافيا يحترف مهنة الرفايع لأكل العيش بالبحيرة

الكشف بالمجان على 1205 مواطن خلال قافلة طبية بحوش عيسى في البحيرة

ضبط 20 ألف علبة دواء داخل صيدلية دون ترخيص في البحيرة

تدريب 800 موظف بمحاكم شمال دمنهور على أساسيات الكمبيوتر (صور)

ضبط 2000 لتر زيت خام بدون بيانات ولحوم فاسدة بالبحيرة

"الطب البيطرى" بالبحيرة: إجراءات مكثفة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الثانوية العامة بمركز ومدينة الدلنجات

وسط حالة من الحزن.. تشييع 8 ضحايا لقمة العيش فى البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250