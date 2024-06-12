مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي في البحيرة

لقي شخصين مصرعهما في الحال، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام مدخل مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوي، وأمام مدخل النوبارية، انقلبت على جانب الطريق، مما نتج عنه مصرع شخصين وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

انتقال الأجهزه الأمنية لمكان الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن، وتم نقل الجثتين من خلال سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.