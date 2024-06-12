وكيل "صحة سوهاج" يتفقد المستشفى العام وأخميم المركزي

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بمستشفى سوهاج العام وأخميم المركزي وذلك للاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنشأت القطاع الصحي وانضباط الطاقم الطبي والفني والإداري والتزامهم بأماكن عملهم. والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال والمخزون وذلك قبل ايام من أجازة عيد الأضحى المبارك.

ولفت محروس، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة للتأهب لاستقبال العيد وتكثيف الجهود والخدمات في تلك الفترة.



ورافق وكيل وزارة الصحة أثناء جولته التفقدية الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة حيث تم تفقد وانضباط العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والرعاية المركزة والأقسام الداخلية كما التقى أيضا وكيل صحة سوهاج أثناء التفقد الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والدكتور محمود نصر مدير مستشفى أخميم المركزي واطمئن وكيل صحة سوهاج منهم على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتواجد الأطباء والتمريض، موجها برفع مستوى النظافة والتأكيد على تطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجه أيضًا بزيادة عدد الأطباء بالاستقبال أيام إجازات عيد الأضحى المبارك.

