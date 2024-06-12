الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم.. ما السبب؟

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم

قررت إدارة مهرجان جمعية الفيلم تأجيل الحفل الختامي وتوزيع جوائز وتكريمات دورة اليوبيل الذهبي للمهرجان؛ بسبب رحيل السينمائي الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وسوف يتم الإعلان عن ميعاد حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق.

وتعزى إدارة المهرجان الوسط الفني في الفقيد فاروق صبري، قائلة في بيانها: البقاء لله ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.

تكريمات مهرجان جمعية الفيلم


كشفت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والذي يقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين" عن أسماء المكرمين من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية وهم رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند والمؤلف الموسيقي راجح داود والممثلة والمنتج إلهام شاهين، الفنان أحمد بدير، الكاتب والسيناريست عاطف بشاي، الكاتب والناقد سمير غريب، الناقد السينمائي أحمد شوقي وذلك ضمن الاحتفال بمرور خمسون عام على اقامة المهرجان (اليوبيل الذهبي) والذى كان من المقرر  إقامته في ختام المهرجان اليوم الأربعاء.

وقد كرم مهرجان جمعية الفيلم في دورته الخمسين بحفل الافتتاح صناع الأفلام الأربعة التي اختارها أعضاء جمعية الفيلم في المنافسة التي شارك فيها ٤٢ فيلمًا روائيًا طويلاً، وحصلت الأفلام الأربعة على شهادات تقدير وهي: "١٩ ب" تسلمها المنتج الفني محمد جمال الدين، فيلم "بيت الروبي" تسلمها المنتج الفني فتحي إسماعيل، "فيلم وش في وش" تسلمها المخرج وليد الحلفاوي والمنتج أحمد فهمي، فيلم "فوي فوي فوي" وتسلمها المخرج عمر هلال، والتقط صناع الأفلام صورة تذكارية على المسرح مع رئيس المهرجان محمود عبدالسميع والفنان حسين فهمي.

ووجه مهرجان جمعية الفيلم التحية للجنة تحكيم المهرجان وهم المخرج هاني لاشين رئيس لجنة التحكيم، دكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد العالي، دكتورة رحمة منتصر أستاذ المونتاج بمعهد السينما، طارق الشناوي الناقد السينمائي، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عادل الأعصر، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، محسن أحمد مدير التصوير، الدكتور محمود محسن أستاذ الديكور بمعهد السينما، مجدي كامل مهندس الصوت والمكساج، الدكتور وليد سيف الكاتب والناقد، ماجدة موريس الناقدة السينمائية.

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