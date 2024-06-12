الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 1285 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

تركيب ملصق إلكتروني
تركيب ملصق إلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1285 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

تحرير 1285 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، رفع 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 562 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم ملصق الكترونى دراجة نارية متروكة الأجهزة المعنية مخالفة ملصق إلكتروني

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