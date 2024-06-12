الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

محافظ مطروح
محافظ مطروح

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

_نص البرقية

 

وجاء نص البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول (عيـد الأضحى المبارك) سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.. فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

_برقيات تهنئة

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وعددا من الوزراء والمحافظين و كبار المسئولين بالدولة   بهذه المناسبة المباركة داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير  واليمن والبركات.

 

محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك مطروح الرئيس السيسي

مواد متعلقة

وكيل "تعليم مطروح" يشارك الطلاب ذوي الهمم احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون مع المركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى

مراجعة نهائية لطالبات الثانوية بمطروح قبل أداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

توزيع مياه وعصائر.. وصول الطلاب للجان الثانوية العامة لامتحان الاقتصاد والإحصاء بمطروح

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون في مجال النظافة وإدارة المخلفات

"صحة مطروح" تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

محافظ مطروح يناقش مقترح إنشاء عمارة سكنية بأحد الأصول غير المستغلة

محافظ مطروح: التعاون مع وزارة الصحة لتطوير مستشفى مطروح العام

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250