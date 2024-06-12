الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يطالب بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين

زراعة القطن
زراعة القطن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

 

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

 

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 97) لمزارعي قرية أنشاص البصل التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية في حضور الدكتور عماد عبد العظيم والمهندس أشرف الدمرداش عبد الرحمن مدير عام الارشاد بالمديرية ومزارعي القرية.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الندوة  تم استعراض التوصيات الفنية للزراعات المتأخرة وكيفية التغلب على الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الندوات الإرشادية المرشدين الزراعيين وكيل وزاره الزراعة معهد بحوث القطن محصول القطن

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