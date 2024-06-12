تأجيل محاكمة متهم في أحداث مدينة الإنتاج

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لجلسة 13 يوليو المقبل لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.