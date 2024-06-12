تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدي على فتاة أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بالطريق في البساتين.

ضبط المتهم بالتعدي على فتاة أثناء استقلالها ميكروباص في البساتين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعدي شاب على فتاة أثتاء استقلالها لسيارة ميكروباص بالطريق في البساتين، وبفحص الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المتهم والقبض عليه مقيم بمحافظة القليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وكانت الفتاة نشرت منشوررًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستنجد فيه بالأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بالاعتداء عليها، وقامت بتسجيل فيديو له وحررت محضر داخل قسم شرطة البساتين وسرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.